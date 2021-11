Mouse Dual Mode: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, Black Shark con trama a nido d'ape

Su Amazon, per l'Early Black Friday 2021, è disponibile un'offerta su un mouse da gaming Dual Mode Black Shark con trama a nido d'ape. Lo sconto è di 24.99€, ovvero il 50%.

Fate attenzione, l'offerta per questo mouse da gaming Black Shark si attiva solo usando il CODICE SCONTO: HATL9EWN.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo mouse da gaming wireless è 49.99€. Durante novembre è stato messo in offerta a 36€ e poi a 29€, offerta tutt'ora valida. Con il codice HATL9EWN, lo sconto aumenta di 5 euro. Il prodotto è spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questo mouse da gaming può essere usato in modalità wireless o wired, ovvero una modalità con cavo USB C per giocare durante la ricarica. È anche possibile staccare la batteria e giocare in modalità leggera e cablata con un cavo intrecciato. Il mouse dispone di due scocche nere intercambiabili, come potete vedere anche nell'immagine sotto. Dispone inoltre di 10 diversi effetti di illuminazione RGB e 6 pulsanti programmabili.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.