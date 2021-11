Sony WF-1000XM4: offerta Amazon del Black Friday 2021, auricolari di fascia alta

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un paio di auricolari di fascia alta, i Sony WF-1000XM4. Lo sconto segnalato è di 191.25€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per delle Sony WF-1000XM4 è 280€. Nell'ultimo periodo, però, erano a prezzo fisso intorno ai 240€. Quello odierno è il primo vero sconto proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Sony WF-1000XM4 dispongono di noise cancelling potenziato grazie al processore V1, il driver, i microfoni di nuova generazione e gli innovativi auricolari in poliuretano. Non appena parli con qualcuno, la funzione Speak-to-Chat mette automaticamente in pausa la musica. Con una sola ricarica avrai 8 ore di autonomia e altre 16 ore di ricarica sfruttando la custodia. Inoltre 5 minuti carica basteranno per 60 minuti di riproduzione.

Sony WF-1000XM4

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.