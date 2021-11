Spider-Man: No Way Home, analisi del trailer: Maguire e Garfield rimossi dal video?

Spider-Man: No Way Home è stato mostrato con un nuovo trailer ieri notte e sui social praticamente non si parla d'altro. In particolare ci sono numerose teorie secondo cui gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield sarebbero stati rimossi digitalmente dal video.

La puntuale analisi pubblicata dai nostri colleghi di Movieplayer discute della questione al minuto 3:57, mostrando una scena che in alcune versioni del filmato evidenzia un evento inspiegabile: Lizard che viene colpito dal nulla durante il confronto finale nel trailer di Spider-Man: No Way Home.

Ebbene, molti appassionati sono convinti che Sony abbia volutamente cancellato gli altri due Spider-Man così da evitare di confermarne la presenza prima dell'uscita del film, fissata al 15 dicembre in Italia.

Cominciano però a fioccare fotomontaggi e ipotesi più o meno plausibili su come saranno davvero determinate scene. In quella sequenza con Lizard, Electro e l'Uomo Sabbia, ad esempio, è probabile che si svolga un confronto tre-contro-tre con appunto Maguire e Garfield a supporto di Holland.

Sono inoltre sempre più numerose le teorie che vedrebbero Garfield comparire all'ultimo secondo per salvare M.J. dalla caduta che si vede nel video, in una sorta di chiusura del cerchio rispetto a ciò che accade a Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro.