Windows 10: aggiornamenti annuali come per Windows 11

I piani di Microsoft per Windows 10 prevedono il passaggio agli aggiornamenti annuali, come nel caso di Windows 11. Non parliamo ovviamente di patch o di applicazioni ma di feature update e quindi cambiamenti importanti, anche se non ci aspettiamo nulla di particolarmente rilevante. L'attenzione di Microsoft è infatti tutta per Windows 11 che è destinato a diffondersi rapidamente, essendo un aggiornamento gratuito, nonostante le imposizioni dei requisiti hardware legate alla sicurezza.

Windows 10 sarà aggiornato fino al 14 ottobre 2025

La nuova tabella di marcia per gli aggiornamenti più importanti di Windows 10 partirà con il feature update di novembre 2021, già in via di rilascio, che già sembra accontentarsi di cambiamenti minimi. Si parla infatti di supporto per il GPU computing per il Windows Subsystem for Linux e di poche altre migliorie secondarie. Ma ci aspettiamo qualcosa in più per l'aggiornamento successivo che arriverà nella seconda metà del 2022. Da li probabilmente vedremo altri tre aggiornamenti principali prima di salutare Windows 10 che non sarà più supportato a partir dal 14 ottobre 2025.