Xbox: aggiornamento console di novembre 2021 a base di accessibilità e controller

Microsoft ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento di novembre 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One, con un update di sistema tutto incentrato sull'accessibilità, le regolazioni audio e miglioramenti anche per il controller.

Un primo elemento di novità è rappresentato da un incremento di filtri colore su Xbox Series X|S, che dovrebbe migliorare la visibilità dell'interfaccia e dei giochi per chi ha problemi di visione dei colori, dunque per i daltonici di vario tipo sono disponibili nuove opzioni che consentono di modificare i colori e gli accostamenti cromatici tra gli elementi dell'interfaccia e nel modo di visualizzare i giochi.

Le nuove opzioni si trovano in Impostazioni - Accessibilità - Filtri colore, consentendo una semplice selezione attraverso diverse scelte preimpostate da poter ulteriormente modificare in base alle diverse situazioni.

Xbox, le nuove opzioni con filtri colore per i daltonici

Questi filtri possono poi essere attivati e disattivati velocemente dal Menù Guida in Profilo e sistema - Impostazioni rapide.

Altro aggiornamento riguarda l'audio, con la possibilità di toglierlo agli speaker non appena si attacca una cuffia, ma l'impostazione è da selezionare nelle opzioni audio. Sono stati inoltre riorganizzati i setting del volume e dell'audio in generale all'interno della sezione apposita.

Sempre sul fronte dell'accessibilità, sono ora presenti una serie di informazioni aggiuntive per ogni gioco sullo Store che contiene funzionalità e opzioni a tema, in modo da mostrare quali opzioni di accessibilità sono contenute nei titoli. Ad oggi, sono circa 325 i giochi che contengono varie funzionalità legate all'accessibilità, tra i quali anche Microsoft Flight Simulator e Sea of Thieves.

Tra le altre novità maggiori c'è anche un aggiornamento al firmware del controller, che portano alcune caratteristiche next gen anche sui controller più vecchi come quello Xbox One con connessione Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controller. Questi dispositivi ora supportano la connettività attraverso più dispositivi come i controller Xbox Series X|S e come questi hanno ora una latenza ridotta attraverso il sistema Dynamic Latency Input.

Aggiornata inoltre anche l'app Xbox e l'organizzazione della pagina dedicata a Xbox Game Pass, con indicazioni più chiare riguardanti i diversi piani di abbonamento.