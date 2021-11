FIFA 22 PlayStation Tournaments: le iscrizioni per la giornata di Champions League sono aperte

I tornei del FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League proseguono ininterrotti. Nella giornata di oggi si aprono le iscrizioni per la giornata di Champions League che si giocherà il prossimo 23 novembre 2021. Si tratta delle partite dei Gironi E/F/G/H. In altre parole quelli della Juventus, che affronterà i Campioni d'Europa del Chelsea a casa loro, e dell'Atalanta, che proverà a mantenere vive le speranze per la qualificazione in casa dello Young Boys.

Per iscriversi al torneo basterà andare a questo indirizzo. Per partecipare basta avere 16 anni e un abbonamento PS Plus.

I FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League - fase a gironi permettono ai giocatori di indossare le divise delle squadre che partecipano alle reali fasi a gironi della UEFA Champions League. Questo fa sì che le partite siano basate maggiormente sulle abilità, mettendo a disposizione di ogni giocatore le medesime opportunità del proprio avversario.

Il Chelsea Campione d'Europa in FIFA 22

Oggi ci si può iscrivere per le partite dei Gironi E/F/G/H del 23 novembre, ovvero:

Dynamo Kyiv - Bayer

Villareal - Man. United

Barcelona - Benfica

Young Boys - Atalanta

LOSC - Salzburg

Sevilla - Wolfsburg

Malmo - Zenit

Chelsea - Juventus

Ogni giorno si svolgono quattro tornei, per un totale di 32 eventi. Potrete giocare le varie giornate in modo da vincere più premi e avere maggiori possibilità di qualificarvi per le finali. I vincitori delle fasi a gironi hanno la possibilità di vincere:

1° posto - 200 € in credito da usare su PlayStation Store + posto nella finale

2° posto - 50€ in credito da usare su PlayStation Store

3° posto - 25€ in credito da usare su PlayStation Store

4° - 32° posto - 10€ in credito da usare su PlayStation Store

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, il regolamento e le modalità di iscrizione.

Parteciperete? In bocca al lupo!