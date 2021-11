Spider-Man: No Way Home: data di uscita ufficiale nei cinema italiani

Spider-Man: No Way Home ha una data d'uscita. Lo vedremo nei cinema italiani a partire dal 15 dicembre 2021, come annunciato da Sony Pictures su Twitter, dove ha anche pubblicato la locandina del film.

L'immagine in sé non svela moltissimo, a parte che Spider-Man sarà accompagnato dal Doctor Strange. Nelle prossime ore dovrebbe essere pubblicato anche un nuovo trailer del film, in cui verranno mostrate delle sequenze inedite.

Tom Holland, l'attore che interpreta il ruolo principale, ha detto del film: ""Cio di cui la gente resterà davvero sorpresa è che questo film non è divertente. È oscuro e triste, e saprà commuovervi. Vedrete i personaggi che amate trovarsi in situazioni che non avreste mai voluto vivessero, ed è stato entusiasmante poter mostrare quel lato di Peter Parker."

Qualche tempo fa è stato pubblicato anche il poster ufficiale del film.