The Xbox Vault è un gioco web basato sulla storia di Xbox, legato all'ultimo film di The Rock

Non poteva che essere Dwayne "The Rock" Johnson a presentare The Xbox Vault, un gioco web pensato per i fan di Xbox, legato al suo ultimo film, appena lanciato su Netflix, Red Notice. Sostanzialmente si tratta di un quiz in cui bisogna cercare ventisette manufatti legati alla storia di Xbox e rispondere a delle domande per accumulare punti.

Partecipare vi darà diritto a concorrere per vincere alcuin premi in edizione limitata, come un quadro di The Rock, una replica delle Uova di Cleopatra viste nel film, una Xbox Series X custom ispirata a Red Notice e delle carte collezionabili che danno diritto a 12 mesi di Xbox Game Pass.

Potete giocare partendo dalla pagina dedicata.

The Rock è stato incluso nei festeggiamenti del ventennale di Xbox per il ruolo avuto al lancio della prima Xbox, in cui apparve sul palco con Bill Gates per mostrarla al pubblico.