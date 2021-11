Spider-Man: No Way Home, ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano

Come promesso, Sony Pictures ha pubblicato il nuovo trailer in italiano di Spider-Man: No Way Home, il terzo film dell'Arrampicamuri con protagonista Tom Holland.

Dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale nei cinema italiani, Spider-Man: No Way Home, ecco dunque il secondo e ultimo trailer del film, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Come possiamo notare nel filmato, Spider-Man questa volta dovrà vedersela con villain provenienti da altri universi. Tra i nemici spicca senza dubbio il Dottor Octopus interpretato da Alfred Molina, dunque proveniente dall'universo cinematografico di Sam Raimi. Non solo, nel filmato appaiono anche il Goblin (sarà interpretato da Willem Dafoe?) ed Electro (interpretato da Jamie Foxx).

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 15 dicembre, in anticipo di un paio di giorni rispetto alla pubblicazione negli USA. Di seguito la sinossi ufficiale di Spider-Man: No Way Home:

"Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso."