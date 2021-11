Gomorra è violento? “I videogiochi sono peggio”, per Marco D’Amore, l’attore di Ciro

Marco D'Amore, l'attore che interpreta Ciro Di Marzio nella serie TV Gomorra, che racconta le malefatte di spacciatori di droga e organizzazioni criminali di stampo camorristico, afferma che i videogiochi parlano solo di "futuri distopici" e in cui si deve "ammazzare, sventrare e violentare", con i giocatori che "si esaltano" per questo.

In un'intervista con il Quotidiano, alla domanda "cosa risponde a chi ha accusato Gomorra di presentare i criminali con una certa aura epica, tali da creare suggestione e forse anche imitazione?", d'Amore ha risposto così:

"Mi sembra davvero immorale accusare Gomorra di provocare emulazione quando basterebbe conoscere i videogiochi con i quali passano il tempo i ragazzi: videogiochi che raccontano solo di futuri distopici in cui devono ammazzare, sventrare e violentare, e si esaltano di questo. Altro è parlare di fascinazione narrativa. Io sono cresciuto idolatrando i miti della letteratura efferata ma non è che sono diventato un omicida, perché alle spalle avevo un certo contesto familiare e sociale."

Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti di Gomorra, interpretato da Marco D'Amore

Affermazioni che sicuramente faranno storcere il naso a voi come a noi e che denotano una certa ignoranza di D'Amore riguardo al mondo videoludico. Va bene leggere libri, guardare serie TV e film violenti, ma i videogiochi no? Ci sembrano i classici "due pesi, due misure".

Per rispondere per le rime, chi scrive "è cresciuto con i videogiochi, anche quelli violenti come GTA, ma non è che sono diventato un omicida, perché alle spalle avevo un certo contesto familiare e sociale."

Le affermazioni di D'Amore di fatto sono l'ennesima dimostrazione di quanto i videogiochi in Italia siano ancora vittima di numerosi luoghi comuni errati, determinati da una scarsa conoscenza dell'argomento e disinformazione.

Fortunatamente le cose stanno cambiando, seppur lentamente. Ad esempio secondo gli ultimi dati di IIDEA i videogiochi in Italia si stanno affermando sempre di più non solo per il loro valore economico ma anche per quello sociale, e la cosa non può che farci piacere.