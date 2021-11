Facebook e Instagram, la crittografia end-to-end per i messaggi rinviata al 2023

La crittografia end-to-end per i messaggi su Facebook e Instagram non arriverà nel corso del 2022, bensì è stata rinviata al 2023 allo scopo di implementare tale funzione nella maniera migliore possibile.

Meta, il nuovo nome di Facebook, ha dunque applicato sostanziali modifiche alla precedente tabella di marcia, comunicando la decisione per bocca del responsabile della sicurezza Antigone Davis.

Già disponibile da tempo in WhatsApp, la crittografia può essere già attivata in Facebook Messenger e Instagram, ma bisogna selezionarla appositamente e non rientra dunque tra le funzionalità standard delle due piattaforme di messaggistica.

È possibile che il ritardo nell'introduzione di questa tecnologia sia legato a leggi sulla sicurezza come quella che andrà in vigore nel corso del 2023 nel Regno Unito, e che chiaramente punta a sistemi di messaggistica non criptati perché la polizia possa effettuare i necessari controlli durante specifiche indagini.

Secondo David, ad ogni modo, Meta sarà comunque in grado di rilevare eventuali abusi grazie a un mix di informazioni non criptate e segnalazioni degli utenti.