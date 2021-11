ASUS ROG Phone 5s Pro, la recensione dello smartphone Android perfetto per il gaming

ASUS ROG Phone è un unicum nel panorama degli smartphone Android : malgrado non sia l'unico telefono espressamente votato al mobile gaming è senza dubbio quello più avanzato e completo, una sorta di punto di riferimento per questa nicchia di mercato che è comunque estremamente attiva.

Caratteristiche tecniche

Il Rog Phone 5s Pro accanto all'accessorio Kunai 3 Gamepad

Non ci vuole una mente particolarmente brillante per comprendere già dal nome come questo ROG Phone 5s Pro sia una evoluzione del modello precedente, non certo un device nuovo. Per questo motivo vi rimandiamo alla nostra recensione del ROG Phone 5, così da farvi un'idea abbastanza approfondita di quali siano i contenuti del prodotto, che sono in buona parte comuni.

La principale novità sta nell'introduzione dello Snapdragon 888+ rispetto all'888 liscio del predecessore e all'uso di uno schermo capace di un touch sampling rate di 360 Hz contro i 300 Hz del ROG Phone 5. I tagli di memoria sono da 12 e 16 GB di RAM per il 5s, mentre il 5s Pro in maniera pari al 5 Ultimate arriva a toccare gli incredibili 18 GB di RAM.

Vale la pena segnalare come il 5s sia destinato a sostituire sul mercato il 5, così come il 5s Pro rimpiazzerà il 5 Ultimate: i modelli precedenti saranno infatti disponibili solo fino a esaurimento delle scorte, con buona pace di chi voleva sfruttare lo street price ribassato per comprarlo in futuro.

Come già anticipato, il ROG Phone 5s monta un SoC che è al momento quanto di meglio Qualcomm sia in grado di offrire: lo Snapdragon 888 Plus, evoluzione dell'888 che si trovava sul ROG Phone 5. In realtà però le differenze sono veramente poche, essendo riconducibili sostanzialmente ad un piccolo aumento di clock del core principale. il SoC è infatti un octa core, con gli 8 core Kryo 680 per la CPU: 4 possono girare fino a 1.8 GHz, altri 3 fino a 2.42 GHz, e poi c'è il core principale. Ecco, è soltanto questo che cambia di velocità, dal momento che sale a 3.0 GHz rispetto ai 2.84 GHz dell'888 liscio.

È abbastanza chiaro come si tratti quindi di una differenza minima e impercettibile, confinata soltanto alle operazioni single-core e che anche in tal caso deve confrontarsi con il problema del maggiore calore prodotto, destinato ad essere dissipato da un sistema che non è stato migliorato a confronto del ROG Phone 5. Sia ben chiaro, Asus ha progettato uno dei sistemi di dissipazione più evoluti e complessi presenti su qualsiasi smartphone, tanto da offrire anche un ulteriore accessorio dedicato: si tratta dell'AeroActive Cooler 5, strumento da collegare al retro del telefono per agire in maniera attiva e abbassare la temperatura anche di 10 gradi sulla CPU.

L'Armoury Crate permette di gestire molti fattori e tenere sotto controllo la temperatura

Tale attrezzo, compreso nella confezione solo del ROG Phone 5s Pro e da comprare a parte nelle altre versioni (ad un prezzo di 59,99€), consente inoltre di avere accesso alla modalità X Mode+ che dà una ulteriore spinta alla X Mode utilizzabile anche senza AeroActive; opzione simile al Gaming Mode degli smartphone "normali", però sotto steroidi: attraverso di essa infatti il telefono aumenta il clock di CPU e GPU, il refresh rate dello schermo e la velocità di rilevazione del tocco.

C'è però da segnalare come il ROG Phone 5s e il 5s Pro scaldino veramente tanto in condizioni di forte carico di lavoro: abbiamo messo alla prova il telefono utilizzando uno stress test apposito (3D Mark Wild Life Extreme stress test) e il telefono ha raggiunto i 60 gradi, rendendo difficile anche solo tenerlo in mano. Sia chiaro, arrivare a tali situazioni usando giochi "normali" è decisamente difficile, ma preparatevi in ogni caso ad avere a che fare con un telefono che scalda parecchio.

Tornando al confronto tra il ROG Phone 5 e il 5s, all'atto pratico le novità tecniche si traducono quindi in modeste variazioni nei benchmark tra l'888 e l'888+, con miglioramenti abbastanza sottili e che è francamente complicato notare nel mondo reale.

Al di là di ciò rimane il fatto che il ROG Phone 5s è capace di performance impressionanti, superiori a qualsiasi altro smartphone Android praticamente in ogni condizione. Certo alcune scelte hanno il sapore più di una specie di esibizionismo tecnologico che di una reale utilità pratica: già i 12 GB di RAM sarebbero tanti, la variante da 16 GB è francamente esagerata, così come è poco comprensibile l'effettivo vantaggio che possano portare gli ulteriori 2 GB che portano ai 18 GB del 5s Pro.

L'audio infine è eccellente, anche qui invariato nei confronti del 5: il DAC dedicato e gli ottimi speaker stereo simmetrici garantiscono un livello qualitativo sul fronte sonoro veramente con pochi eguali sul mercato.

Scheda tecnica