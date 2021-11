GTA Trilogy, Vice City e San Andreas: l'analisi di Digital Foundry conferma i problemi

GTA Trilogy è protagonista di una seconda analisi tecnica realizzata da Digital Foundry e incentrata stavolta sulla resa visiva di Vice City e San Andreas, con particolare riferimento alle versioni PS5 e Xbox Series X|S.

A pochi giorni dall'analisi della Definitive Edition di Grand Theft Auto III, la testata inglese è dunque tornata a parlare della tanto chiacchierata remaster degli episodi classici della serie Rockstar Games, ma anche in questo caso senza toni entusiastici.

"Guardando alla trilogia nella sua totalità, se c'è un titolo che fa meglio degli altri quello è Vice City", si legge nell'articolo. "Forse perché la sua estetica originale è più 'compatibile' con il nuovo stile della Definitive Edition."

Si parla nuovamente dell'upscaling effettuato tramite intelligenza artificiale, che in alcuni casi si comporta bene e in altri no, ma anche di soluzioni tecniche che hanno funzionato come il sistema di illuminazione ridisegnato, le cubemap e altri dettagli.

San Andreas, di contro, sembra essere la remaster meno riuscita del lotto, con grosse problematiche legate al rendering dei personaggi e alla resa visiva in generale, mentre in termini di performance la situazione è la stessa descritta nella precedente analisi.

Ciò significa che su PS5 e Xbox Series X in modalità qualità non si viaggia oltre i 30 fps ma con grossi inconvenienti relativi al frame pacing, mentre in modalità performance i 60 fps non sono stabili pur scendendo a compromessi sulla risoluzione.

Insomma, magari l'idea di realizzare una remaster di GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas non è stata la migliore che sia mai venuta in mente a Rockstar Games, specie se il risultato è questo. Ne abbiamo parlato anche nella recensione di GTA Trilogy.