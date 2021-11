New World, le ultime novità non piacciono: recensioni negative in aumento su Steam

Le ultime novità di New World non sono state apprezzate dagli utenti, che hanno fatto aumentare in maniera considerevole le recensioni negative su Steam: il gioco è passato da una valutazione "per lo più positiva" a "nella media" nel giro di un mese.

Nella recensione di New World abbiamo parlato non a caso di un'esperienza in continuo mutamento, che verrà arricchita nel corso del tempo nell'ambito di un processo che porterà anche a effettuare dei ribilanciamenti sulla base dei feedback raccolti.

Ebbene, proprio questo tipo di operazione non è andata giù a diversi giocatori, che si sono lamentati degli ultimi aggiornamenti puntando il dito contro gli sviluppatori, colpevoli di aver rovinato l'equilibrio raggiunto in precedenza.

Oltre a questo aspetto le valutazioni negative rimarcano anche la presenza di numerosi bug e glitch che in alcuni casi è difficile ignorare e influenzano in maniera sostanziale la godibilità dell'esperienza, ma non sono ancora stati risolti.

Come evidenziato alcuni giorni fa, i giocatori attivi di New World sono quasi la metà rispetto al lancio ed è probabile che i numeri continuino a calare laddove non dovesse verificarsi un deciso cambio di passo.