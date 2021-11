GTA 6, un'immagine del gioco nascosta in GTA Trilogy da Rockstar?

GTA 6 e i rumor che lo circondano sono tornati a far discutere i tantissimi fan della serie dopo che alcuni utenti hanno individuato in GTA Trilogy un'immagine che potrebbe appartenere appunto al prossimo capitolo della saga di Rockstar Games.

Non è certamente la prima volta che si parla di un ipotetico teaser di GTA 6, ma il fatto che finora le voci si siano rivelate infondate non significa che lo siano anche stavolta. Del resto, diciamolo, nessuno si aspettava neppure la remaster appena uscita su PC e console.

In questo caso tutto ruota attorno all'immagine di una casa che si trova all'interno del Lil' Probe'Inn, fra tante altre foto che includono tutte degli UFO in qualche modo. Condiviso su GTAForums, lo screenshot è stato accreditato come proveniente da Grand Theft Auto VI.

Come mai tanta sicurezza? Stando a quanto dicono i fan, il punto è che l'immagine fa riferimento al motore grafico RAGE, utilizzato da Rockstar Games per lo sviluppo dei suoi giochi, anziché all'Unreal Engine usato per GTA Trilogy.

Inoltre sembra che la casa raffigurata non esista in alcun episodio della serie, che quel tipo di paesaggio la colloca probabilmente dalle parti di Miami. Ipotesi strampalate o c'è un fondo di verità? Magari non ci vorrà ancora molto per scoprirlo.

Nell'attesa date un'occhiata alla nostra recensione di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition!