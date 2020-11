GTA 6, il nuovo gioco di Rockstar Games nascosto nel trailer di GTA Online?

GTA 6 potrebbe essere stato nascosto, in qualche forma, all'interno del nuovo trailer dedicato a GTA Online, che a quanto pare sembra riportare delle coordinate misteriose che hanno un riscontro in un luogo reale, secondo alcuni una sorta di rimando al prossimo capitolo della serie Rockstar Games.

Abbiamo visto nei giorni scorsi il trailer di presentazione di The Cayo Perico Heist, la più grande espansione vista in GTA Online da parecchio tempo a questa parte e in arrivo il mese prossimo nel mondo multiplayer online di Grand Theft Auto Online, ma forse non tutti hanno notato delle strane caratteristiche al suo interno.

Come parte dei documenti segreti del dossier "El Rubio" che era stato diffuso in precedenza anche nel teaser della nuova espansione, compaiono a un tratto delle coordinate GPS. Applicando queste su Google Maps si giunge a una strada sterrata nelle foreste della Virginia, in USA.

Guardando meglio le curve di questa strada sterrata, in molti ci vedono un "6" in numeri romani, ovvero un "VI", che per gli utenti sarebbe un chiaro riferimento a GTA 6, vista l'abitudine di Rockstar Games di utilizzare i numeri romani per identificare i vari capitoli della serie.

C'è chi si spinge anche oltre, sospettando che il fatto di andare a ricercare una strada in Virginia possa anche rappresentare un indizio su quella che potrebbe essere la nuova ambientazione di GTA 6, ovvero proprio tale Stato degli USA, anche se la sua conformazione e l'atmosfera generale non sembrano propriamente in linea con lo stile classico della serie.

In ogni caso, per il momento sono ovviamente solo speculazioni e voci di corridoio, come sempre quando si parla di GTA 6. Restiamo in attesa di informazioni vere e proprie da Rockstar Games, che potrebbero però arrivare anche tra un bel po'.