The Legend of Zelda, una perfetta principessa Zelda nel cosplay di missflamingo

In attesa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e con il recente arrivo di Hyrule Warriors: Age of Calamity, la principessa Zelda è tornata sulla cresta dell'onda e questo ottimo cosplay di missflamingo.cosplay sembra un ottimo modo per celebrarla.

La cosplayer italiana è stata in grado di ricreare alla perfezione l'abbigliamento e la capigliatura della principessa Zelda, in particolare con il look legato al lore di Breath of the Wild, che si estende tra il gioco principale su Nintendo Switch e il recente Age of Calamity che fa da prequel agli eventi del capitolo regolare.

Missflamingo ha interpretato il personaggio in almeno un paio di occasioni di recente, come potete vedere dalle immagini riportate sotto: in una appare molto fedele alla Zelda di Breath of the Wild, rappresentata con la tenuta diventata ormai iconica per il personaggio Nintendo. Nell'altra occasione l'interpretazione è un po' più libera ma si presenta con tanto di cavalcatura ad incrementare l'immedesimazione.

In entrambi i casi è visibile la tavoletta Sheikah a fare da filo conduttore nel lore più recente della serie.