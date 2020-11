F1 2020, una prova gratis a disposizione di tutti su PS4 e Xbox One

F1 2020 può essere provato da tutti, a partire da oggi, su PS4 e Xbox One attraverso una prova gratis messa a disposizione da Codemasters, di fatto una demo estesa che consente ai giocatori di entrare nel gioco e provarne diversi aspetti e modalità con la Free Trial.

A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PS4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship 2020, che consente di provare varie opzioni di gioco e modalità come My Team e il multiplayer in split-screen.

In My Team Trial di F1 2020, i giocatori inizieranno creando la propria squadra, scegliendo un compagno di squadra di Formula 2 con cui gareggiare nel primo weekend di gara in Australia. Sono inoltre disponibili competizioni con lo split-screen nel Red Bull Ring austriaco. Quando i giocatori decideranno di passare dalla prova gratuita al gioco completo, i progressi compiuti nella feature Trial verranno automaticamente trasferiti, insieme all'accesso alle modalità di base come Career, Time Trial, eventi settimanali, sfide di auto d'epoca e multiplayer online.

"La prova gratuita di F1 2020 offre qualcosa ad ogni appassionato di corse con l'inclusione di My Team, guida casual e split-screen", ha affermato Lee Mather, F1 Franchise Game Director di Codemasters. "Che tu sia un appassionato fan di F1 che non ha mai giocato prima, o che tu sia un veterano, c'è molto con cui divertirsi".

La versione di prova con trial gratis di F1 2020 è disponibile per il download su Xbox One e PlayStation 4, per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer dedicato a questa modalità di gioco. Nel frattempo, per tutte le informazioni vi rimandiamo alla recensione di F1 2020 e allo speciale sull'esport collegato.