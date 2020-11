GTA Online, nuovi contenuti con aggiornamento della mappa da Rockstar Games?

GTA Online potrebbe ricevere dei nuovi contenuti, forse attraverso un ampliamento o un aggiornamento della mappa, stando a uno strano teaser pubblicato da Rockstar Games in queste ore, che punta a novità in arrivo per il gioco online.

Il video, visibile nella clip all'interno del messaggio ufficiale affidato a Twitter riportato qui sotto, dura solo 10 secondi ed è alquanto criptico: mostra un computer che apre un misterioso "El Rubio Dossier", composto da varie foto sulla tonalità verde che mostrano diverse ambientazioni, per poi concentrarsi in particolare su quello che sembra un uomo steso su una spiaggia.