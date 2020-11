Cyberpunk 2077: trailer di Johnny Silverhand, il personaggio di Keanu Reeves

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Cyberpunk 2077, incentrato su Johnny Silverhand, il personaggio più iconico del gioco, interpretato dall'attore canadese Keanu Reeves.

Nel filmato possiamo vedere l'elusivo e misterioso Silverhand in diverse sequenze di gioco e possiamo sentire alcuni personaggi parlare di lui, suggerendone parte della storia e aprendo una serie di interrogativi cui dovremo rispondere affrontando l'avventura.

In effetti il video contiene parecchie anticipazioni su Cyberpunk 2077. Nulla di drammatico, ma se siete tra quelli che non volete sapere assolutamente niente prima di giocare, è meglio che evitiate di guardarlo. Il vostro umore vi ringrazierà per questa scelta.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che giusto questa sera è emerso anche che preordinando Cyberpunk 2077 per Stadia riceverete gratis Stadia Premier Edition. Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020 anche per PC, Xbox One e PS4 (a meno di ulteriori ritardi). Le versioni PS5 e Xbox Series X / S arriveranno in un secondo momento e saranno acquistabili a parte, o ottenibili tramite aggiornamento delle versioni PS4 e Xbox One (rimanendo nella stessa famiglia di console).