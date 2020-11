Cyberpunk 2077, uno spettacolare trailer in italiano mostra un nuovo gameplay

Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi oggi con un nuovo e spettacolare trailer in italiano che mostra un altro spaccato di gameplay inedito per l'atteso RPG fantascientifico da parte di CD Projekt RED.

Dopo l'ultimo Night City Wire, che ha mostrato anche le versioni Xbox One e Xbox Series X (in retrocompatibilità) del gioco in video, dunque, arriva un altro filmato molto interessante per Cyberpunk 2077, consentendo di dare un nuovo sguardo al gameplay e ai numerosi aspetti del titolo in arrivo tra poche settimane.

Il video include 5 minuti di sequenze in-game che lanciano i giocatori nelle profondità della più pericolosa megalopoli del 2077: Night City. Vengono mostrate interazioni e scene inedite che rivelano dettagli sulla storia e sui personaggi, inclusi i vari background e le motivazioni che spingono ogni NPC presente all'interno della trama.

Dopo aver raccontato l'obiettivo primario del protagonista del gioco - il mercenario conosciuto come V, parte del trailer è deputato a dare ai giocatori uno sguardo allo sviluppo del protagonista e ad alcune delle attività secondarie in cui è possibile indulgere.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l'hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.