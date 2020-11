PS5: Sony ha speso in pubblicità più di tutti i concorrenti messi insieme

PS5 al momento è un grande successo in termini di vendite e visibilità del brand, frenato solo dalla scarsa disponibilità di console, ma questi ottimi risultati sono stati raggiunti anche con investimenti enormi in termini di marketing e promozione da parte di Sony, che ha speso in pubblicità in un mese più di tutto il resto dell'industria messo insieme.

Come riportato da VentureBeat, Sony ha superato non solo i singoli concorrenti per quanto riguarda le spese in termini di pubblicità, ma anche tutti i concorrenti messi insieme, nel mese compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre 2020.

Secondo i dati forniti da iSpot.tv, relativi soprattutto agli investimenti di marketing legate alle pubblicità in TV, nel complesso all'interno del periodo preso in esame ci sono stati 1,49 miliardi di "TV ad impression" nel corso del mese tra metà ottobre e metà novembre. Per questa espressione si intendono gli individui raggiunti dalle pubblicità in base alla diffusione, frequenza di trasmissione e spot acquistati dalle compagnie.

Si tratta peraltro di un abbassamento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, ma comunque un dato notevole, spinto dal momento particolarmente propizio per gli acquisti dell'holiday season. Sulla quantità complessiva di spot TV e investimenti fatti, il 47% è coperto interamente da Sony, ovvero quasi la metà di tutti gli spazi promozionali videoludici.

La differenza con la concorrenza è netta: Nintendo copre il 21,7%, mentre Microsoft Xbox sembra investire davvero molto meno, coprendo solo il 16,4%, mentre il resto appartiene soprattutto ai grossi publisher come Activision e EA. D'altra parte, i risultati sembrano essere giunti puntuali, con Jim Ryan di Sony che ha recentemente confermato di aver venduto tutto quello che era stato messo a disposizione e addirittura qualcuno che definisce quello di PS5 il più grande lancio della storia.