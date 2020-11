PS5 potrebbe essere il più grande lancio della storia per Christopher Dring

Per Christopher Dring, Head of Games B2B di ReedPop, ma anche penna di The Observer, The Guardian e della BBC, il lancio di PS5 si appresta ad essere il più grande nella storia delle console. I dati che per ora trapelano, infatti, dicono che si tratta di numeri superiori a quelli che registrò PS4. Anche Xbox Series X/S stanno facendo bene, meglio di Xbox One, ma PS5 sembra stia andando semplicemente meglio.

Questa affermazione è giunta al termine di un discorso che Christopher Dring stava facendo con un suo follewer su Twitter. Il tutto è partito da una domanda, ovvero se le poche PS5 sul mercato siano dovute al fatto che Sony abbia sottovalutato la richiesta di console. La risposta è stata un secco no e la motivazione è che ad un certo punto si raggiunge il limite produttivo delle console.

"C'è sempre un limite da qualche parte. Ci sono un numero limitato di fabbriche, di componenti e di canali di distribuzione. PS5 si appresta ad essere il più grande lancio nella storia delle console. Non è che hanno sottovalutato qualcosa, è che hanno prodotto e distribuito tutto il possibile," ha detto Christopher Dring in risposta.

"Ho sentito i numeri di qualche mercato," ha spiegato il collega successivamente. "Sono molto più grandi di PS4. E Xbox ha già detto che Xbox Series X/S stanno facendo meglio di quanto fece Xbox One. Se potessi diffondere questi numeri li direi."

Cosa ne pensate? Se non c'è ancora certezza che quello di PS5 sia il lancio più grande della storia, sicuramente è stato uno dei più spettacolari. Avete visto il video con gli eventi di lancio di tutto il mondo?