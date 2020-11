Crusader Kings 3: Ruler Designer, provato l’editor di re

Per chi non lo conoscesse, Crusader Kings 3 è uno strategico in cui si prendono le redini di una dinastia, dandosi di volta in volta degli obiettivi legati al tipo di regnante controllato e alla situazione politica del nostro regno. Il sistema di gioco lascia una libertà amplissima al giocatore, che può veramente fare ciò che vuole, arrivando addirittura a mangiare il Papa . Per altri dettagli sul gioco in sé, vi rimandiamo alla nostra recensione . Concentriamoci quindi su Ruler Designer che, come già accennato, è sostanzialmente un grosso editor di regnanti che permette di alterarne ogni singolo parametro.

Tratti essenziali

Ruler Designer è accessibile dal menù di selezione della campagna. Cliccando sulla modalità libera (il pulsante in basso a sinistra), viene data la possibilità di incarnare un qualsiasi regnante dell'anno selezionato, oppure di crearne uno da zero. Per iniziare basta scegliere la nazione con cui si desidera giocare e quindi sul pulsante "Create your own Ruler" in basso a destra. La prima schermata dell'editor mostra un personaggio generato casualmente dal sistema, che potremo utilizzare come base di partenza.

Le scelte essenziali da compiere sono relative al sesso e all'orientamento sessuale, quindi si passa alla fede e al gruppo culturale di appartenenza. Come saprete se conoscete il gioco, non si tratta di decisioni da prendere a cuor leggero, perché hanno un forte impatto sulle partite e su come gli altri vi vedono e vi giudicano. Per dire, come sarebbe considerata una donna politeista a capo dello stato della chiesa? Il bello di Ruler Designer, già dalle fasi iniziali, è che non pone grossi paletti e consente di sperimentare le situazioni più assurde, come un donna di etnia centro africana a capo di un regno nordico, tanto per fare un esempio, che però hanno riflessi concretissimi sul gameplay in termini di relazioni che si stabiliscono con gli altri personaggi e con gli altri territori. Degli intrecci così sfaccettati che altri strategici si sognano.