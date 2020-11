Call of Duty Black Ops Cold War: PS5 VS Xbox Series X, video confronto da Digital Foundry

Call of Duty: Black Ops Cold War è il protagonista della nuova analisi con video confronto effettuata da Digital Foundry su PS5 e Xbox Series X, che anche in questo caso mostra poche differenze ma individuabili in alcune situazioni e modalità grafiche particolari, con PS5 che sembra prevalere nella modalità 120 fps e Xbox Series X meglio sui 60 fps con ray tracing.

In ogni caso, le differenze anche in questo caso sono piuttosto minime, ma percepibili nel conteggio preciso dei frame effettuato dall'analisi nel video riportato qui sopra. Anche in questo caso si ripete un po' il pattern visto in precedenza: PS5 e Xbox Series X hanno performance e qualità grafica davvero molto simili, con alcune differenze in comparti specifici.

La modalità a 60 frame al secondo con ray tracing attivo e una maggiore complessità grafica mostra migliori performance per Xbox Series X. In particolare, in questo caso il ray tracing viene utilizzato in maniera più pesante per la gestione dell'illuminazione e delle ombre, piuttosto che per i semplici rifletti, con risultati davvero molto interessanti.

PS5 va invece leggermente meglio nella modalità a 120 fps, che elimina il ray tracing e ovviamente dà la priorità al frame-rate più che alla qualità grafica. Anche in questo caso, Xbox Series X mostra alcune incertezze ma bisogna notare come queste vengano sostanzialmente mascherate dall'utilizzo del VRR sui display che lo consentono.

Per il resto, Xbox Series S si comporta piuttosto bene a 60 frame al secondo ma con una riduzione di risoluzione e senza ray tracing, mentre Digital Foundry ha apprezzato molto l'utilizzo delle caratteristiche del DualSense nel gioco.

Per tutte le informazioni sul titolo in questione, vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War, e a quella specificamente dedicata alla versione PC.