TechTonik oggi alle 15.00 su Twitch: si parlerà di Legion Phone Duel, lo smartphone per giocatori

TechTonik da oggi va in scena il martedì e inaugura la nuova organizzazione della rubrica con una puntata tutta dedicata al Legion Phone Duel, il nuovo smartphone per giocatori di Lenovo, di cui parleremo alle 15.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it.

In questa puntata sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco insieme a Umberto Moioli a discutere del nuovo modello di smartphone da parte di Lenovo, che risulta particolarmente interessante da queste parti per essere progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei videogiocatori.

La puntata sarà realizzata in collaborazione con Lenovo, dunque possiamo contare su numerose informazioni ufficiali e dettagli aggiuntivi rispetto a quanto è stato reso noto finora sullo smartphone in questione, cosa che rende il TechTonik di oggi particolarmente interessante.

Basato su un Qualcomm Snapdragon 865+, tra le caratteristiche peculiari del Legion Phone Duel c'è il display AMOLED da 6,59 pollici con 144 Hz di refresh rate, oltre a 12 o 16 GB di memoria RAM e speaker stereo AWINIC 88264, quattro microfoni e sensori ultrasonici per il gaming che lo rendono un dispositivo particolarmente adatto ai giochi in mobilità.

Per il resto, ricordiamo che da oggi in poi l'appuntamento con il TechTonik sarà di martedì ogni settimana, solitamente alle ore 15:00, sul canale Twitch di Multiplayer.it.

