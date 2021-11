GTA: The Trilogy è il disastro tecnico che sembra, per Digital Foundry

Stando all'analisi compiuta da Digital Foundry, GTA: The Trilogy è esattamente il disastro tecnico che sembra essere, tra cali di framerate su tutte le piattaforme e soluzioni non proprio eccezionali di rimasterizzazione, che lasciano abbastanza interdetti visto che stiamo parlando di titoli provenienti dall'era PS2.

Per dire, la versione migliore è quella PS4 Pro giocata in retrocompatibilità su PS5 (che comunque ha una sua versione nativa), che mantiene i 60fps stabili, sacrificando però la risoluzione. Ovviamente non ha molto senso che dei titoli così vecchi fatichino così tanto sui sistemi moderni, nonostante la rimasterizzazione.

PS5 e Xbox Series X in modalità fidelity riescono a tenere i 30 fps ma al prezzo di problemi di framepacing. La modalità performance va peggio su PS5 che su Xbox Series X, ma mantiene più effetti della fidelity. In generale, non è giustificabile una situazione del genere su nessuna piattaforma e il lavoro di ottimizzazione appare davvero debole.

Probabilmente è per questo motivo che Rockstar Games non ha inviato per tempo i codici review alle redazioni di tutto il mondo, perché sapeva di stare per lanciare un prodotto attaccabile da ogni punto di vista.