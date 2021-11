Sea of Thieves: in arrivo dei DLC gratis a tema Halo

Con un breve trailer, Rare ha annunciato un nuovo crossover tra Sea of Thieves e Halo, in occasione dei vent'anni di Xbox (e dunque anche del primo capitolo della serie) e dell'arrivo di Halo Infinite, con dei DLC gratuiti a tema Master Chief.

Nello specifico il nuovo crossover permetterà di ottenere due DLC gratuiti: lo Spartan Ship Set e il Noble Spartan Sails. Il primo è un contenuto che era stato già pubblicato nel 2019 e che ora viene riproposto per l'occasione, il secondo invece è nuovo di zecca e include una nave e altri oggetti ispirati ad Halo e al Noble Team. Anche il primo battle pass di Infinite omaggia gli eroi di Reach e si chiama Heroes of Reach.

Tutti i giocatori che si collegheranno a Sea of Thieves dal 24 novembre al primo dicembre riceveranno gratuitamente lo Spartan Ship Set, mentre dall'1° all'8 dicembre otterranno il Noble Spartan Sails.

Rimanendo in tema, oggi Xbox compie vent'anni e per festeggiare ci sarà un evento dal vivo di Microsoft che potrete seguire assieme a noi su Twitch. Inoltre in questi giorni abbiamo pubblicato numerosi speciali per omaggiare i primi vent'anni di carriera di Xbox.