Power On: The Story of Xbox è un documentario in sei parti sulla storia del brand

Durante le celebrazioni per i venti anni di Xbox è stato annunciato Power On: The Story of Xbox , il documentario sui venti anni del brand, diviso in sei parti, che vedrà la partecipazione di tutti i protagonisti della discesa di Microsoft nel mondo dei videogiochi dalle origini fino ai giorni nostri.

Power On: The Story of Xbox sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2021 su tutte le maggiori piattaforme di video streaming. Quindi, se volete saperne di più su Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Game Pass e Xbox Series X e S, non potete assolutamente perderlo.