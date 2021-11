Halo Infinite, i Battle Pass illustrati nel dettaglio da 343 Industries

Halo Infinite utilizzerà dei Battle Pass al fine di valorizzare il comparto multiplayer free-to-play, e 343 Industries ha illustrato nel dettaglio il loro funzionamento, presentando anche la prima stagione: Heroes of Reach.

Il team di sviluppo ha dichiarato alcuni mesi fa che la progressione dei Battle Pass di Halo Infinite sarà a base di sfide, e ha ribadito il concetto parlando della loro intercambiabilità, del fatto cioè di poter attivare il Battle Pass che desideriamo a patto di utilizzarne uno alla volta.

La prima stagione di Halo Infinite, intitolata Heroes of Reach, includerà ovviamente dei riferimenti a Halo: Reach, nello specifico il primo nucleo dell'armatura sarà caratterizzato da personalizzazioni ispirate al gioco.

Cosa sono i nuclei in questione? Si tratta in pratica di un elemento base per equipaggiare le personalizzazioni dell'armatura appartenenti allo stesso set. L'intenzione degli sviluppatori è quella di concedere agli utenti una grande libertà sul piano estetico, così da poter replicare lo stile dei personaggi che preferiscono.

Oltre agli elementi di personalizzazione, tramite i Battle Pass sarà possibile ottenere varie ricompense, anche se da questo punto di vista gli sviluppatori hanno ribadito la volontà di non far sentire i giocatori obbligati in qualche modo a cimentarsi con queste attività.

Tornando al fattore estetico, 343 Industries ha introdotto nel gioco anche armature non canoniche, ottenibili partecipando all'evento Fracture, che metteranno a nostra disposizione ulteriori opzioni per rendere unico il nostro Spartan.