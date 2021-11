Sherlock Holmes Chapter One, un video diario sulle tecniche cinematografiche

Sherlock Holmes Chapter One porrà una grande enfasi sulla narrazione, come rivela il nuovo video diario realizzato da Frogwares, in cui il team di sviluppo discute delle tecniche cinematografiche utilizzate per il gioco.

Dopo il trailer con i primi minuti di Sherlock Holmes Chapter One, l'avventura che racconta i primi anni di attività del celebre detective creato da Sir Arthur Conan Doyle si mostra dunque sotto una luce differente, a tratti inaspettata.

Ogni sequenza e ogni inquadratura del gioco nascondono infatti una visione precisa, pensata per mettere in evidenza determinati dettagli, porre un determinato personaggio al di sopra del suo interlocutore e così via.

In uscita il 16 novembre, Sherlock Holmes Chapter One proverà insomma a sorprenderci con la forza visiva della sua narrazione, insieme alle meccaniche investigative e ai combattimenti di cui abbiamo già parlato.