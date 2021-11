Outriders: New Horizon, il provato dell'espansione gratuita

Outiders è stato un progetto particolarmente atipico. Presentato come un GaaS, un genere di gran moda in questi anni, gli sviluppatori hanno specificato a più riprese che in realtà di trattava di un gioco fatto e finito, senza strani giochetti legati al modello di business. Il lancio sul mercato è stato gravato da una comunicazione non riuscitissima e da problemi tecnici che hanno afflitto tutta l'infrastruttura server per diverse settimane. Tanti dei giocatori della prima ora si sono trovati a mettere in stand-by o addirittura abbandonare il gioco per paura d'incappare in qualche bug che ne compromettesse l'avanzamento. Nonostante questa serie di problemi però, complice la grande capacità dei ragazzi di People Can Fly di trovare sempre geniali idee tutte votate al divertimento dell'azione, Outriders è riuscito a convincere i giocatori e tanto è bastato per decretarne il successo, quantomeno ideale.

Il mercato, però, non sembra aver risposto ugualmente bene. Si parla di un numero di copie vendute non sufficiente a raggiungere l'obiettivo imposto da SquareEnix, forse complice anche l'uscita simultanea su Xbox Game Pass di Microsoft, elemento che ha certamente aiutato a riempire il server, ma che ha forse rallentato leggermente la vendita standard. Tutto sommato però Outriders è ancora tra noi, pronto ad avere la sua prima espansione gratuita, New Horizon, e, ne siamo certi, a tornare a farse sentire con ancor più vigore nel corso del 2022.

Nel frattempo scopriamo Outriders: New Horizon, attraverso la nostra prova dell'espansione gratuita.