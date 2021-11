Outriders: annunciati l'aggiornamento New Horizon e l'espansione Worldslayer

Nel corso di uno streaming dedicato a Outriders, sono stati annunciati New Horizon, aggiornamento chiamato anche l'End Game 2.0, e Worldslayer, la prima espansione del gioco. New Horizon aggiungerà moltissimi nuovi contenuti pensati per chi è arrivato alla fine di Outriders e vuole continuare a giocare.

Come visibile dal trailer, tra le novità spiccano le quattro nuove mappe expedition, le nuove spedizioni senza timer, un sistema di bottino migliorato, il nuovo sistema di transmog che non avrà limiti, non avrà costi e non avrà microtransazioni e un ricco campionario di altri miglioramenti. New Horizon sarà inoltre completamente gratuito, per la gioia dei fan e non solo.

Di Worldslayer si è invece visto pochino: solo un filmato teaser che sarà comprensibile da chi ha finito Outriders ma che risulterà misterioso a tutti gli altri. Spiegarlo significherebbe dare qualche anticipazione di troppo. Per il resto del gameplay e dei contenuti che saranno aggiunti non è stato svelato nulla.

Per il resto vi ricordiamo che Outriders è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Stadia, PS4 e PS5.