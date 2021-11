Halo: il teaser trailer della serie TV spunta in rete prima dello show del 20° anniversario

A breve si svolgerà l'Xbox Anniversary Celebration, la diretta dove Microsoft festeggerà i vent'anni di Xbox e dove presumibilmente ci sarà anche qualche gradita sorpresa. A quanto pare tra queste ci sarà anche un assaggio della serie TV di Halo, dato che un teaser trailer è spuntato in rete pochi minuti fa.

Apparso inizialmente tramite un'inserzione pubblicitaria su Facebook, il filmato mostra Master Chief indossare il suo iconico casco, seguito dalla voce di Cortana che afferma "Hello, Master Chief".

La serie TV di Halo debutterà su Paramount+ nel 2022. Il cast dello show vedrà Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone in quello della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor che presterà anche stavolta la propria voce a Cortana.

In una recente intervista, Kiki Wolfkill, responsabile della divisione Halo Transmedia, ha affermato che la serie televisiva mostrerà alcuni aspetti di Master Chief mai visti prima d'ora nei videogiochi della saga di Halo.

Vi ricordiamo che l'appunto con l'Xbox Anniversary Celebration è fissato per le 19:00 di oggi, lunedì 15 novembre. Ovviamente noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta sul nostro canale Twitch, mentre in questi giorni abbiamo pubblicato tanti speciali dedicati al ventesimo anniversario di Xbox.