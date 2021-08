Halo: la serie TV mostrerà aspetti di Master Chief mai visti prima nei giochi

La serie TV di Halo avrà Master Chief come protagonista, ma a quanto pare metterà in scena alcuni aspetti del protagonista della serie che non si sono mai visti nei giochi finora, andando ad indagare su retroscena ancora misteriosi.

In un'intervista concessa a IGN, la responsabile della divisione Halo Transmedia, Kiki Wolfkill, ha riferito la questione parlando delle sfide poste dal fatto di trasportare un personaggio come Master Chief dai videogiochi a un medium profondamente diverso come una serie TV.

"Probabilmente la sfida più grande nell'adattare il gioco è il fatto che quest'ultimo è progettato per mettervi nell'armatura di Chief", ha spiegato in particolare Wolfkill, "mentre quello che chiediamo alla gente con lo show è di guardarlo dall'esterno. In questo modo possiamo presentare un lato di Chief che semplicemente non è visibile nel gioco".

La caratteristica di Master Chief è in effetti il fatto di creare una sutura quasi completa con il giocatore, visto che si tratta di uno sparatutto in soggettiva dove, di fatto, l'utente diventa il protagonista, sebbene sia comunque presente una base narrativa di notevole spessore e i personaggi siano piuttosto sviluppati.

Il fatto di poter presentare Master Chief costantemente dall'esterno ha consentito di lavorare maggiormente sul personaggio, sul suo carattere e le sue reazioni, a prescindere dall'azione dell'utente al suo interno.

Lo scorso giugno abbiamo visto una presunta immagine di Master Chief trapelata dalla serie TV e in seguito altre 10 immagini dello show Microsoft in produzione.