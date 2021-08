Intel NUC 11 Extreme Kit: dettagli e caratteristiche del nuovo PC da gaming modulare

Intel NUC 11 Extreme Kit, nome in codice Beast Canyon, è il PC da gaming in formato modulare prodotto dall'azienda americana, disegnato per offrire un'esperienza di gioco straordinaria ma anche per prestarsi perfettamente alle esigenze degli utenti che effettuano streaming. Equipaggiato con i potenti processori Intel Core di undicesima generazione, il NUC 11 Extreme Kit supporta schede video full-size e permette così di creare configurazioni di alto profilo, capaci di esprimere performance eccellenti e garantire frame rate stabili anche alle risoluzioni più alte e con l'uso di tecnologie avanzate come il ray tracing.

Caratteristiche tecniche Intel NUC 11 Extreme Kit visto di lato In un volume di appena 8 litri, con uno chassis in plastica dall'anima in metallo e dimensioni pari a 357 x 189 x 120 millimetri, Intel NUC 11 Extreme Kit si pone come una base compatta e solidissima per dar vita a configurazioni da gioco di alto livello. Disponibile in due versioni, NUC11BTMi9 e NUC11BTMi7, il kit monta un processore Intel Core i9 11900KB o un Core i7 11700B, entrambi con un TDP di 65W. L'alimentatore incluso è un 650W 80+ Gold. La GPU integrata nel sistema è una Intel UHD Graphics, ma lo slot PCI Express Gen4 può ospitare schede video discrete lunghe fino a 304,8 millimetri con spessore dual slot, mentre la dotazione di memoria RAM può arrivare a 64 GB DDR4-3200 con due moduli di tipo SO-DIMM. Lato storage, il kit include quattro slot M.2 key M che possono ospitare SSD NVMe in formato 2280, 2242/80 e 42/80/110. Intel NUC 11 Extreme Kit può ospitare una scheda video full-size lunga fino a 304,8 millimetri e dual slot Il dispositivo presenta una porta HDMI 2.0b, due Thunderbolt 4, una ethernet Intel da 2,5 GB, connettività Wi-Fi 6E AX210 e Bluetooth 5.2, otto porte USB 3.1 Gen2, uno slot SDXC con supporto UHS-II, un'uscita cuffie da 3,5 millimetri e la possibilità di collegare fino a tre display a 4K. Disponibile infine un sistema di illuminazione RGB personalizzabile. Scheda tecnica Intel NUC 11 Extreme Kit Processore: Intel Core i9 11900KB (NUC11BTMi9), Intel Core i7 11700B (NUC11BTMi7)

Scheda video: Intel UHD Graphics integrata, slot PCIe 4.0 per GPU discrete lunghe fino a 304,8 millimetri con spessore dual slot

Memoria: fino a 64 GB di RAM DDR4-3200 su due slot SO-DIMM

Storage: quattro slot M.2 key M per SSD NVMe in formato 2280, 2242/80 e 42/80/110

Porte: 1 x HDMI 2.0b, 2 x Thunderbolt 4, 1 x ethernet Intel da 2,5 GB, slot SDXC con supporto UHS-II, uscita cuffie da 3,5 millimetri

Connettività: Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2

Alimentatore: 650W 80+ Gold

Illuminazione RGB: sì, personalizzabile

Dimensioni: 357 x 189 x 120 millimetri

Prezzo: 1.350$ (NUC11BTMi9), 1.150$ (NUC11BTMi7)

1.350$ (NUC11BTMi9), 1.150$ (NUC11BTMi7) Uscita: terzo trimestre 2021