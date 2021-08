Half-Life 2, stabilito ieri un nuovo record di utenti online, 17 anni dopo l'uscita

Half-Life 2 è stato protagonista di un caso molto particolare, visto che nelle ore scorse ha fatto segnare un nuovo record di utenti contemporaneamente online, ben 17 anni dopo la sua uscita ufficiale sul mercato.

Non si è trattato però di un caso fortuito, bensì del risultato di un evento organizzato dalla community: "Breaking the Bar" è infatti il nome del raduno stabilito dai giocatori, con il dichiarato intento di giocare ad Half-Life 2 per stabilire un nuovo record di utilizzo contemporaneo, oltre che celebrare il gioco anche attraverso vari streaming.

Secondo i dati riportati da SteamDB, almeno lo scopo di stabilire un nuovo record di utenti online è stato raggiunto, visto che si sono registrati 16.101 utenti, ovvero il massimo mai visto prima su Half-Life 2, ben 17 anni dopo la sua uscita sul mercato.

In effetti, c'è da dire che la registrazione di questo tipo di dati non esisteva ancora su Steam all'epoca del lancio del gioco, dunque è probabile che i numeri nel 2004 siano stati ben superiori, ma è comunque interessante notare come l'obiettivo sia stato raggiunto.

L'aspetto più interessante di tutta la questione, probabilmente, è il fatto di notare come un gioco uscito ormai parecchi anni fa sia ancora in grado di attirare questa attenzione e spingere una community a celebrarlo da ogni parte del mondo con un semplice passaparola.

Ovviamente, tutto questo potrebbe anche avere a che fare con una sorta di messaggio occulto nei confronti di Valve, come dimostrazione dell'interesse che ancora circonda la serie e sicuramente dell'attesa che ancora riguarda Half-Life 3, nonostante sia ormai una sorta di leggenda metropolitana.