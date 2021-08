Return to Empire, l'Age of Empire mobile si mostra in video

Return to Empire, ovvero il nuovo strategico mobile basato sulla serie Age of Empire, si mostra per la prima volta in un video, che contiene sia scene d'intermezzo che alcune sequenze di gameplay.

Come riportato nei giorni scorsi, Return to Empire è una sorta di spin-off mobile di Age of Empire sviluppato da TiMi Studio, un team interno al colosso Tencent che per l'occasione ha stretto una partnership con Microsoft per lo sviluppo di questo interessante titolo mobile.

A vedere il trailer, il collegamento con Age of Empire appare in effetti più chiaro, visto che ci sono diversi elementi di connessione tra Return to Empire e la celebre serie di strategici Microsoft. Anche in questo caso si tratta di uno strategico ad ambientazione storica, che prevede gestione di insediamenti e forte componente militare nel controllo delle varie unità in battaglia.

Sembra essere anche una produzione di notevole livello per essere un gioco mobile, come dimostrano le sezioni di gameplay che dimostrano un livello notevole per quanto riguarda la grafica, riprendendo anche lo stile tipico della serie.

Al momento, Return to Empire è previsto solo per la Cina, ma non è detto che non venga portato anche in occidente, solo che non ci sono informazioni al riguardo. TiMi Studio è peraltro responsabile di alcuni titoli di notevole successo in ambito mobile come Call of Duty: Mobile e Pokémon Unite.