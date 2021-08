Battlefield 2042: beta test cancellato su PS5 a causa di un "problema critico"

Battlefield 2042 sta attraversando la sua prima fase di beta test a numero chiuso, ma a quanto pare questa non avverrà su PS5 a causa di un non meglio precisato "problema critico" che ha costretto DICE ed EA a cancellare il test tecnico sulla console Sony.

Mentre la beta chiusa di Battlefield 2042 si è allargata a Xbox Series X|S nelle ore scorse, oltre a continuare su PC, questa non avverrà su PS5 a causa di questo misterioso problema. "Abbiamo testato le nostre build in background sulle console prima della prova in crossplay questo fine settimana", si legge nel messaggio del community manager Adam Freeman su Twitter, ma la beta non avverrà su PS5.

"Abbiamo identificato un problema critico con la build che abbiamo posto sotto test su PS5 e abbiamo notificato che non verrà effettuato il test su PS5 questo fine settimana". La versione attualmente in fase di test è ancora preliminare, motivo per cui gli sviluppatori tengono a specificare che non rispecchia la qualità di Battlefield 2042 in versione definitiva.

Tra le altre comunicazioni del community manager, c'è anche il fatto che EA minaccia di bannare chiunque diffonda video e informazioni, con particolare riferimento al video gameplay emerso dal beta test in corso e seguito anche da altri filmati trapelati in rete.