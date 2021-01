Half-Life 3? Gabe Newell fa il vago ma Valve ha nuovi giochi in sviluppo

Half-Life 3 è ormai praticamente un'entità mitologica, o più frequentemente un meme, eppure non possiamo fare a meno di pensarci quando veniamo a sapere che Valve sta sviluppando nuovi giochi ancora da annunciare, come confermato da Gabe Newell in una recente intervista.

Nel medesimo intervento in cui si è schierato a difesa di CD Projekt RED sulle polemiche a Cyberpunk 2077, il capo di Valve ha anche menzionato qualcosa sui nuovi progetti in sviluppo da parte della compagnia di Steam, confermando che ci sono nuovi giochi in lavorazione che verranno annunciati nel prossimo periodo.

"Abbiamo sicuramente dei giochi in sviluppo che devono essere annunciati tra poco, è divertente lanciare giochi", ha affermato Newell, riferendo peraltro, per quanto riguarda Half-Life: Alyx, che "è stato fantastico, anche tornare a creare giochi in single player. Hanno creato un entusiasmo che ha spinto la compagnia a farne ancora".

Questo ovviamente fa pensare subito a Half-Life 3, ma Newell è rimasto sul vago, come al solito: "Sono riuscito con successo a non parlare di queste cose per molto tempo e spero di continuare a non parlarne finché non saranno questioni concrete. Poi forse potremo spostarci verso un'altra serie di domande. La cosa bella è che, non rispondendo a queste domande, evito che la community tiri fuori nuove e ugualmente difficili domande a cui rispondere".

Incalzato su un presunto progetto chiamato "Citadel", Newell ha risposto rimanendo sempre sul vago: "Ti riferisci a un nome in codice? Non so cosa sia Citadel, cos'è Citadel?" Volendo, possiamo trovare un ulteriore appiglio a ulteriori speculazioni anche nella frase successiva del capo di Valve: "Giusto per essere chiari, internamente usiamo un sacco di nomi diversi e questi cambiano con il passare del tempo", cosa che sembra non chiudere completamente alla possibilità che "Citadel" esista o che quantomeno ci sia un progetto che è stato chiamato così in una sua fase.