TV OLED superati dai Mini LED entro il 2024, secondo analisti

I TV OLED verranno superati dai Mini LED entro il 2024 in termini di vendite, secondo gli analisti di UBI Research, emerse in seguito a uno studio sulle tendenze di mercato future, tra il 2021 e il 2025.

Ovviamente si tratta di previsioni da parte di analisti di mercato, dunque non possono essere prese come informazioni certe e non sembrano avere una base più di tanto scientifica, in termini di progresso tecnologico e miglioramenti da questo punto di vista, ma è interessante pensare che la nuova soluzione in ambito LED sia così ben vista dagli analisti.

La tecnologia Mini LED è ancora agli inizi: è già presente ufficialmente sul mercato ma le sue applicazioni sono ancora piuttosto rare, essendo limitate al momento ad alcuni modelli TCL come la serie X10 e alcuni monitor LG, ma dovrebbe iniziare ad affermarsi a partire da quest'anno.

Già al CES 2021 abbiamo visto prepararsi un incremento di produzione su questo fronte, con i nuovi modelli Neo QLED da parte di Samsung e i QNED di LG e gli altri produttori a seguire, collegati o meno alle medesime tecnologie dei due giganti coreani.

In base alla ricerca effettuata da UBI Research, la quota di mercato dei Mini LED è destinata a salire in maniera progressiva tra il 2021 e il 2025, arrivando al sorpasso sugli OLED nel 2024 e confermandosi superiore nel 2025. È difficile stabilire un andamento del genere su un termine così lungo, considerando anche quanto lo scenario possa cambiare nel giro di quattro anni in termini di tecnologie video, ma è comunque una visione interessante.

I Mini LED dovrebbero proporre la soluzione al più grosso difetto dei LED, ovvero i livelli del nero e dei colori scuri, attraverso un'evoluzione sostanziale nel sistema di retroilluminazione del pannello. Avvicinandosi ai diodi dell'OLED, il pannello Mini LED è illuminato da una fitta serie di piccoli LED che consentono una più precisa concentrazione dell'illuminazione in determinati punti dello schermo, mentre le zone in ombra vengono scurite con un sistema di local dimming avanzato.