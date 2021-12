Google Stadia, ricerca finalmente disponibile anche via app mobile

Google Stadia può finalmente vantare una funzione di ricerca propriamente detta anche sull'app mobile: sembra incredibile, ma tale opzione è stata finora presente solo nella forma di un semplice filtro per i contenuti della piattaforma streaming.

Dopo l'aggiornamento di qualche settimana fa, che consentiva di utilizzare gli smartphone come controller, Google Stadia continua dunque a introdurre nuove funzionalità, sebbene nel quadro di una serie di strumenti che sarebbero dovuti essere già disponibili.

Come mostrano le immagini catturate per l'occasione dal sito 9to5google, il funzionamento della ricerca è semplice: basta toccare l'icona in alto a destra a forma di lente d'ingrandimento, scrivere ciò che cerchiamo e ottenere i risultati.

Google Stadia, la funzione ricerca sull'app

Non è tutto, ad ogni modo: l'ultimo aggiornameento per Google Stadia rende anche la procedura di accesso più rapida, andando a eliminare dei passaggi secondari e in particolare la selezione dell'account Google, che ora avviene tramite un selettore nella pagina di partenza dell'app.

Già che ci siamo, vi ricordiamo i giochi Google Stadia Pro di dicembre 2021 riservati agli abbonati al servizio.