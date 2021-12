Halo Infinite: la lista degli obiettivi svela il numero delle missioni della Campagna

Ormai ci siamo, manca meno di una settimana al debutto di Halo Infinite nei negozi e su Xbox Games Pass. Come di consueto, ora che siamo così vicini al lancio, è apparsa in rete la lista completa degli obiettivi del multiplayer e della Campagna, il che, tra le altre cose, svela il numero delle missioni principali. Ovviamente la lista e le informazioni di seguito potrebbero essere considerati degli spoiler, quindi proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come apprendiamo dalla lista completa degli obiettivi pubblicata da True Achievements, Halo Infinite ha due liste separate di obiettivi, uno per il multiplayer e l'altro per la campagna, per un totale di 119 obiettivi da completare per un gamerscore complessivo di 1.600 punti.

Halo Infinite, un artwork

Uno degli obiettivi svela che le missioni principali della Campagna saranno 14, ovvero quante quelle di Halo 2 e leggermente meno di Halo 5: Guardians. Ma francamente è un numero fine a sé stesso, dato che non sappiamo quanto sono lunghe o come sono strutturate. Per non parlare poi della formula open world del gioco e la presenza di missione secondarie da completare, che possono aumentare notevolmente la longevità complessiva della campagna.

Non mancano poi obiettivi legati al completamento di specifiche missioni o l'abbattimento di determinati boss, nonché un buon numero di sfide slegate dalla main quest, come ad esempio la conquista delle F.O.B. o la raccolta di collezionabili e registrazioni vocali.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Avete già visto l'epico trailer di lancio?