Halo Infinite: il trailer di lancio ufficiale è epico, appuntamento all'8 dicembre 2021

Xbox e 343 Industries hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Halo Infinite. Parliamo del trailer di lancio ufficiale che, nella propria epicità, ci ricorda che l'appuntamento è fissato per l'8 dicembre 2021.

Il trailer di Halo Infinite si apre con una ripresa di Master Chief su Zeta Halo, di fronte al tramonto che ne illumina il casco. Poi, il video esegue un taglio rapido su una battaglia spaziale, all'insegna di esplosioni e distruzione. Dopo una breve sequenza narrativa, è però il momento del gameplay.

Il video ci mostra alcune sezioni di scontro sparatutto. Vediamo Master Chief usare varie armi per eliminare i propri nemici, ma anche sfruttare il rapino - aggiunta di questo capitolo - per attirare verso di se una capsula esplosiva e usarla per distruggere una struttura. Non mancheranno poi sezioni più aperte nelle quali sarà conveniente usare un mezzo, sia terrestre che aereo: il video ci mostra infatti una sequenza di combattimento dall'alto,

Il trailer descrive Halo Infinite con il più grande Halo di sempre e ci dice di diventare "il guerriero" e "il protettore". Infine, ci ricorda che la data di uscita della campagna è l'8 dicembre 2021. Potete giocare Halo Infinite anche tramite Xbox Game Pass, sia console che PC e cloud.

Inoltre, gli sviluppatori hanno parlato dei dubbi legati ai cheater di Halo Infinite.