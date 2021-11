I migliori smartphone del 2020

Il 2020 è stato un anno particolarmente florido per quanto riguarda le uscite di nuovi smartphone sia Android che Apple. Grandi brand hanno consolidato le proprie posizioni, altre etichette emergenti hanno mostrato prodotti interessanti, altre ancora hanno deluso con telefoni non all'altezza. In questo marasma di device è però giunto il momento di fare ordine e decretare quali sono stati gli 11 migliori smartphone usciti durante il 2020 : scopriteli assieme a noi!

Eviteremo di tornare sulla eterna questione iOS vs Android, perché ognuno è libero di scegliere a quale sistema operativo affidarsi sulla base della propria valutazione personale. Sta di fatto che Apple iPhone 12 Pro rappresenta il miglior smartphone della casa di Cupertino per il 2020: una versione per alcuni versi in linea di continuità, per altri capace di portare alcune novità sostanziali, a cominciare dal design che abbandona le linee tondeggianti della linea stilistica precedente per riabbracciare forme più squadrate e minimal, per molti versi maggiormente eleganti e sobrie. Il display è ancora una volta un OLED di altissima qualità con una calibrazione ottimale, molto luminoso (1200 nits di picco), peccato soltanto per la frequenza di aggiornamento ancora ferma a 60 Hz.

Forse giusto la scocca in policarbonato anziché vetro potrebbe lasciare un dubbio in qualche potenziale acquirente, visto il feeling oggettivamente meno pregiato. Si tratta di una scelta che però consente di ridurre il peso complessivo, che si ferma a 190 grammi. Dal punto di vista fotografico troviamo invece un sensore principale Sony da 12 MP, con un grandangolare anch'esso da 12 e il teleobiettivo da 8: soprattutto quando lavorano i primi due i risultati sono ottimi, sia in condizioni di luce che in notturna. Molto bene anche i video a 4K e 60 FPS, ben stabilizzati e luminosi, così come adeguata è la frontale da 32 MP. Più che soddisfacente l'autonomia, grazie alla batteria da 4500 mAh.

Bellissimo lo schermo Super AMOLED , d'altra parte dalla casa coreana è lecito non attendersi nulla di meno: un pannello da 6.5" con refresh variabile a 120 Hz e risoluzione 2400 x 1080 luminosissimo, definito e molto piacevole da usare, che di fatto non presenta difetti rilevanti. Il punch hole in alto è poi davvero piccolo, quasi trascurabile.

Eccellente il comparto fotografico, con video molto ben stabilizzati che raggiungono i 4K a 60 FPS e foto buone in qualsiasi condizione di luce grazie al triplo sensore grandangolare, ultra grandangolare e tele da 48+48+13 MP. Molto interessante la ricarica rapida da 65W che permette di arrivare da 0 al 100% in poco più di mezz'ora, un risultato eccezionale. Le poche pecche dell'Oppo Find X2 Pro sono da ricercare nella presenza di uno slot unico per la SIM, fattore che potrebbe essere problematico per qualcuno, e nel design piuttosto anonimo e privo di spunti interessanti, che banalizza a livello estetico i grandi risultati ottenuti dalla casa cinese.

Con Find X2 Pro , Oppo ha dimostrato come sia in grado di realizzare smartphone di primissimo livello, capaci di combattere contro i migliori brand e i nomi più popolari. In questo caso si tratta di un prodotto top di gamma che di fronte a un prezzo di listino impegnativo (1199€) è capace di offrire una scheda tecnica con ben pochi punti deboli, a partire dal velocissimo Snapdragon 865 che fa da cuore pulsante, accompagnato da ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Il display è un bellissimo AMOLED da 6.7" a 120 Hz che sa farsi apprezzare in ogni situazione, con una luminosità di picco di 1200 nits.

Da segnalare la fotocamera frontale da 20 MP collocata in un piccolo punch hole nell'angolo in alto a sinistra: una soluzione intelligente che mantiene la continuità dello schermo nella zona più soggetta all'attenzione dell'utente. L'impianto fotografico principale è invece composto da un triplo sensore 108+13+5 MP con grandangolare e macro. La camera principale è senza dubbio quella capace di offrire le prestazioni migliori, con ottimi scatti e una convincente applicazione dell'HDR. Inoltre il comportamento è convincente anche in condizioni di scarsa luminosità. Le altre due camere sono invece funzionali, ma riescono a scattare bene solo con una luce sufficiente.

Ci sono poi 8 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di di spazio di archiviazione con memorie UFS 3.1, e anche in questo caso stiamo parlando praticamente del meglio presente sul mercato. Il display da 6,67 pollici IPS con refresh dinamico a 144 Hz veramente di ottima qualità: certo non si tratta di un AMOLED, e questo forse può far storcere il naso a queste cifre e tenendo conto che tale tecnologia si sta diffondendo anche su smartphone più economici, eppure è indubbio che la soluzione adottata da Xiaomi fa rimpiangere ben poco l'alternativa più prestigiosa.

C'era parecchia curiosità in merito a questo smartphone di OnePlus, che nelle intenzioni del produttore avrebbe dovuto riportare all'interno della fascia di prezzo più economica un brand che nel corso degli anni ha invece visto crescere le cifre dei suoi "flagship killer" anno dopo anno. E infatti OnePlus Nord ha un listino che recita 399€ per la versione 8/128 GB, ovvero medio gamma.

Da segnalare poi i progressi della Realme UI, la personalizzazione di Android che è diventata una delle più interessanti del mercato grazie ad una estetica gradevole e una usabilità più che soddisfacente. Unico neo di questo Realme X50 Pro, e più in generale di buona parte dei Realme, è quindi legato alla componente fotografica , che è sì tutto sommato buona ma non all'altezza del resto, mostrando il fianco soprattutto negli scatti in notturna. L'obiettivo principale è un quadruplo 64+8+12+2, mentre la selfie cam è da 32 + 8 di grandangolare, molto utile per comprendere un'area maggiore nelle foto. Ottima la ricarica rapida da 65W, che porta da 0 a 100% la batteria in 35 minuti.

Unica mancanza è nei soli 60 Hz, visto che i 90 sono stati sdoganati ormai anche nella fascia media. Pienamente soddisfacente l'autonomia grazie alla batteria da 4.160 mAh, un valore importante che garantisce di raggiungere non solo l'intera giornata di utilizzo, ma di poter puntare anche alle due in caso di un uso non intensivo. Il punto debole dello Xiaomi Mi 10 Lite 5G, se così si può dire, sta nella componente fotografica: il modulo posteriore quad cam è infatti discreto in condizioni di buona luminosità, ma mostra alcuni limiti in notturna specialmente usando gli obiettivi secondari.

8. OnePlus 8T

Un gradino più in alto dell'ottimo OnePlus Nord troviamo l'8T, versione riveduta e corretta di quel OnePlus 8 uscito a inizio anno che aveva lasciato qualche dubbio in merito soprattutto alla fascia di prezzo in cui era collocato. Al contrario OnePlus 8T appare uno smartphone decisamente più equilibrato, che appena sotto ai 600€ di listino propone una scheda tecnica di assoluto valore, che ruota attorno allo Snapdragon 865 accompagnato da RAM da 8 o 12 GB a seconda della versione.

Le prestazioni sono eccezionali, con una rapidità nell'esecuzione di qualsiasi compito assolutamente al top: è evidente che dietro c'è un lavoro di ottimizzazione notevole, tale da garantire una certa longevità allo smartphone per parecchi mesi a venire. In tal senso si fa apprezzare la presenza del modulo 5G.

Ottima la qualità costruttiva, che trasmette la sensazione di prodotto premium. Il display OLED da 6.55" a 120 Hz di ottima qualità restituisce dimensioni sì grandi, ma non enormi: questo, assieme al peso contenuto di 188 grammi rende l'OnePlus 8T un device tutto sommato maneggevole e non eccessivamente ingombrante. Convincente anche la componente fotografica, in passato non proprio la punta di diamante della casa cinese: stavolta il modulo con 4 obiettivi se la cava bene in quasi tutte le situazioni, spiccando in condizioni di buona luminosità ma riuscendo a portare a casa buoni risultati anche negli scatti notturni. Molto bene la personalizzazione di Android con OxygenOS, pulita e pienamente soddisfacente.

L'autonomia è garantita dalla buona batteria da 4500 mAh che non dovrebbe mai rischiare di lasciare a piedi durante la giornata, ma il vero vantaggio è dato dal supporto alla carica rapida a 65W, veramente una scheggia in grado di caricare completamente da 0 a 100% in circa 40 minuti.

