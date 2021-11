The Game Awards 2021: Sting si esibirà in un brano di Arcane, la serie Netflix

Il celebre cantautore Sting sarà uno degli ospiti dei The Game Awards 2021, dove per l'occasione canterà "What Could Have Been", uno dei brani che compongono la colonna sonora di Arcane, l'apprezzata serie Netflix e Riot Games basata sull'universo di League of Legends.

La novità è stata riportata dall'account Twitter di Geoff Keighley, ideatore e presentatore dei The Game Awards, dove per l'appunto annuncia la presenza del leader dei Police e promette che la sua sarà una performance molto speciale.

Se ancora non avete visto Arcane, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della serie Netflix. Inoltre se siete curiosi, di seguito trovate il brano What Could Have Been di Sting con Rey Chen:

Sting probabilmente sarà solo uno dei tanti ospiti dell'edizione di quest'anno, con altre sorprese che probabilmente verranno svelate nei prossimi giorni, man mano che ci avviciniamo alla data dello show. A tal proposito, vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si svolgeranno alle 02:00 della notte che va tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.

Durante l'evento ci saranno numerosi annunci, anteprime mondiale e un assaggio di "vera next-gen", stando alle promesse di Keighley. Considerando le passate edizioni, probabilmente lo show avrà una durata di circa tre ore, quindi preparatevi a fare le ore piccole. In compenso potrete seguire l'evento in compagnia della redazione di Multiplayer.it. Qui trovate tutte le nomination