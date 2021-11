The Witcher, Stagione 2: Geralt parlerà di più e non userà solo grugniti e parolacce, per Cavill

Geralt non è un uomo di molte parole, almeno nei giochi e nella serie TV di Netflix. Henry Cavill - che interpreta il personaggio nello show televisivo - vuole cambiare la cosa nella stagione 2 di The Witcher. Cavill ha recentemente parlato con la rivista SFX e ha chiarito che Geralt sarà un po' diverso nella prossima stagione. "Per questa stagione, ho voluto spingere molto per assicurarmi che fosse più verboso", dice Cavill. Per lui, questo significa "meno grugniti e meno parolacce."

"C'è sempre il rischio che un personaggio diventi una macchietta e unicamente comico grugnendo e dicendo parolacce, e non sia rappresentativo del talento di [Andrzej Sapkowski, autore della serie The Witcher]. Di nuovo, ho lavorato molto duramente per renderlo più intellettuale, avere un vocabolario ampliato ed essere rappresentativo di un uomo di oltre 70 anni".

Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill

La showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich ha anche sottolineato i cambiamenti che il personaggio di Geralt subirà in questa stagione, in particolare per quanto riguarda la sua nuova connessione con la sua "Bambina della Sorpresa", Ciri (Freya Allan), e i suoi compagni Witcher a Kaer Morhen.

"Nella prima stagione, Geralt è una persona convinta di non aver bisogno di nessun altro, certamente non a lungo termine", dice Hissrich. "Come Witcher, come cacciatore di mostri, non vuole avere quei legami. Geralt sente che lo indeboliscono".

"Nella seconda stagione, gli buttiamo addosso tutti questi legami. Per me, la cosa più eccitante è vedere quest'uomo solitario imparare a diventare padre. Vedere ciò che pensava di essere bravo a fare, e ciò che pensava sarebbe stato facile, e che tipo di sfida affronterà..."

Vi ricordiamo anche che Cavill ha rigiocato alla serie videoludica a difficoltà massima durante la quarantena.