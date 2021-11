Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, trailer di lancio e limited

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition è disponibile a partire da oggi, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Oddworld Inhabitants e Microids, che hanno anche fornito i dettagli sulle limited. La nuova versione è gratuita tramite aggiornamento per i possessori di Oddworld: Soulstorm.

Annunciato lo scorso agosto, Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition introduce una serie di miglioramenti per quanto concerne le meccaniche del gameplay e le animazioni dei personaggi, l'intelligenza artificiale dei compagni e il bilanciamento dell'audio.

C'è inoltre una novità per chi porterà a termine la campagna: su Xbox troveremo la modalità sfida Vykkers Labs, un gradito ritorno per i fan di Oddworld con brevi puzzle da risolvere in velocità; su PC e PlayStation l'equivalente Toby's Escape, anche qui con una serie di sfide da completare.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, la Day One Oddition

Le versioni retail per le edizioni Collector e Day One di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition sono già disponibili. I fan che preordinano la Day One Edition o la Collector's Edition presso i rivenditori partecipanti all'iniziativa, avranno anche accesso alla colonna sonora originale del gioco e a un artbook digitale. La Day One Oddition comprende il gioco in un esclusivo metal case.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, la Collector's Oddition

La Collector's Oddition comprende: