Oddworld: Soulstorm annunciato per Xbox Series X|S e Xbox One con un teaser

Oddworld: Soulstorm è stato annunciato per Xbox Series X|S e Xbox One con un teaser che tuttavia rivela ben poco delle nuove versioni, che non hanno ancora un data di uscita ufficiale.

Disponibile dallo scorso aprile su PC, PS5 e PS4, Oddworld: Soulstorm è il reboot del classico Oddworld: Abe's Exoddus, caratterizzato però da atmosfere più oscure e inquietanti.

Come abbiamo scritto nella recensione di Oddworld: Soulstorm, il titolo di Oddworld Inhabitants "è un gran bel gioco con dei gran bei problemi", pieno di personaggi e sequenze memorabili ma anche di sequenze trial & error e controlli poco reattivi.

Molti di questi problemi sono tuttavia stati risolti con alcuni aggiornamenti che ritroveremo fin da subito nelle versioni Xbox Series X|S e Xbox One, e che ci offriranno dunque l'esperienza definitiva di Soulstorm.