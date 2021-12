PS5, anche le vendite su invito di Sony hanno scorte limitatissime

PS5 continua a essere introvabile anche in un periodo importante e delicato come quello natalizio, e a quanto pare persino le vendite su invito organizzate direttamente da Sony possono contare su scorte limitatissime.

Lo rivelano alcune testimonianze comparse sul forum Resetera: non è chiaro se gli utenti in questione si siano iscritti tramite il form disponibile su PlayStation Direct, fatto sta che hanno ricevuto una mail da Sony per partecipare a una vendita di PlayStation 5 a numero chiuso, con tanto di orario di svolgimento.

Giunti sul link indicato, tuttavia, pochi minuti dopo l'apertura della sessione hanno notato che le console erano già esaurite, segno che si trattava anche in questo caso di una disponibilità limitatissima.

"Ho ricevuto ieri una e-mail da parte di Sony in cui mi dicevano che ero stato invitato a un esclusivo evento per l'acquisto di una PS5 fra le 8 e le 10 del mattino", si legge in una delle testimonianze su Resetera.

"Ho aperto la pagina stamattina e ho dovuto attendere un bel po', poi alle 8 sono stato collocato in una coda. Alle 8.10 è arrivato il mio turno per effettuare l'acquisto, ma entrambe le versioni di PlayStation 5 erano già sold-out."

Insomma, sembra che anche a Natale la situazione non cambierà e PS5 rimarrà fondamentalmente introvabile, con pochi drop presso i principali retailer che però terminano in un istante, probabilmente per colpa anche dei bot dei bagarini contro cui si sta cercando di legiferare.